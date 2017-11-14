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В музее истории города Мончегорска открывается выставка «Северный город»

09:3514 ноября 2017Просмотров: 50

19 ноября в Музее истории города Мончегорска (ул. Царевского, д. 2) открывается выставка «Северный город», на которой экспонируются работы молодой талантливой  художницы Анны Крисановой.  Выставка приурочена к грядущему 80-летию Мурманской области.  

Анна Крисанова родилась и живёт в Мурманске и не случайно значительную часть своего творчества посвящает родному городу. Её произведения были представлены горожанам и гостям на экспозиции к 100-летию заполярной столицы.  

Теперь и мончегорцы увидят портовые зарисовки, старые районы Мурманска, исторический центр города-героя. Автор мастерски с особым трепетом и любовью передаёт очарование мурманских пейзажей.

Названия работ говорят сами за себя: «Сопка Варничная», «На морвокзале», «Проспект Ленина вечером», серия «Больничный городок».

Прогуляться по улочкам Мурманска, благодаря работам Анны Крисановой, жители и гости Мончегорска смогут до 20 декабря.
Проект передвижных выставок организует АНО «Продюсерский Центр «Северный Характер» при поддержке Комитета по культуре и искусству Мурманской области.

Открытие выставки состоится 19 ноября в 15.00 в музее. На церемонии будет присутствовать автор.



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