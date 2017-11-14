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В России началась разработка двигателя для дальнемагистральных самолетов

13:3514 ноября 2017Просмотров: 97

В России началась разработка двигателя ПД-35 для широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов.

Об этом сообщает «Российская газета».

Планируется, что он будет установлен в разрабатываемом в настоящий момент Россией и Китаем широкофюзеляжном самолете CR929.

Как сообщил в ходе авиасалона в Дубае представитель Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), разработку ПД-35 планируется завершить в 2025 г.

По его словам, специалисты уже определили «прорывные" технические и технологические направления реализации проекта, а расчеты и эксперименты подтвердили достижимость заданных параметров и реализуемость проекта в целом.

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