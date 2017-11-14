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Вкусно и полезно. Рыбий жир в новом формате. Мурманских дошколят активно готовят к полярной ночи

20:0514 ноября 2017Просмотров: 101

Мурманских дошколят активно готовят к полярной ночи. Во всех детских садах города малышам выдают полезную добавку - рыбий жир. Чем он полезен, и охотно ли принимают его дети, расскажут наши корреспонденты.

«Рыбий жир знаком многим еще с детства. Его специфический запах и вкус оставляли о себе, как правило, не самые приятные воспоминания. Сейчас всё изменилось - вот в таких вот маленьких капсулах находится это столь полезное вещество. Очень приятный запах, и такой же приятный вкус».

В детском садике №110 сейчас обед. Вместе с привычными блюдами на столе стоят стаканчики с капсулами. После еды каждый ребенок примет этот полезный витамин.

Любовь Малыгина, депутат Мурманского горсовета: «В городе Мурманске существует муниципальный проект, который у нас стартовал в 2011 году. И нужно сказать, что он себя оправдал. И не случайно, поскольку прежде всего он ориентирован на здоровье наших юных мурманчан».

Сначала рыбий жир получали только 400 малышей, сейчас проект охватил все садики. Выдается он только с согласия родителей и под строгим контролем медиков.

Любовь Малыгина, депутат Мурманского горсовета: «Это, прежде всего, полезно для здоровья, поскольку способствует укреплению иммунитета, особенно в период полярной ночи, в период вхождения в полярную ночь, когда мы говорим о том, что у нас имеются какие-то сезонные простудные заболевания».

Также рыбий жир улучшает память, зрение, рост волос и ногтей, борется с кожными заболеваниями и даже помогает справиться с депрессией. Но охотно ли принимают его малыши?

Ольга Олькина, заведующая детским садом: «Я вспомню свое детство. Как мы ждали обеда, для того, чтобы нам в ложку в столовую налили рыбий жир. И вот была дилемма - что с ним сделать? Выпить, вылить, спрятать. Вот у ребят, к счастью, «Биоконтур» эту проблему решил. Им не надо выдавать, они с удовольствием едят капсулы».

Капсулы бывают разных вкусов: яблочный, ягодный, лимонный, мультифруктовый… Дети относятся к ним, как к лакомству. И его полезные свойства знают отлично.

Ульяна Алантьева: «Чтоб волосы были красивые. Чтоб люди были сильные».

Николай Картышев: «Чтобы живот не болел, чтобы глаза хорошо вот смотрели».

Полина Андреева: «Чтобы здоровой, чтоб не болеть».

После обеда и приема витаминок дети отправляются спать. Стаканчики с рыбьим жиром пустые, полезное лакомство никто не оставил. К приходу полярной ночи мурманские дошколята готовы.

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