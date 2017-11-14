За прошедшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 3 ДТП c пострадавшими

За прошедшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых получили травмы 4 человека.

13 ноября около 18 часов 00 минут в Мурманске на проспекте Ленина в районе дома №89 водитель автомобиля «Ниссан» при повороте налево на регулируемом перекрестке совершила наезд на женщину 1957 года рождения, которая переходила проезжую часть по данному перекрестку. В результате происшествия пострадавшая госпитализирована, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Мурманской области.



13 ноября около 17 часов 55 минут в Североморске на улице Советской водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-21150», не уступила дорогу автомобилю «Опель», пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков и допустила с ним столкновение. В результате ДТП водитель «ВАЗ-21150» обслужена амбулаторно.

13 ноября в 17 часов 45 минут на 1279 км автодороги «Кола» в Оленегорском районе водитель автомобиля «Опель Зафира» не учел безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства «МАЗ», в результате чего допустил с ним столкновение. С полученными травмами были госпитализированы водитель и пассажир автомобиля «Опель Зафира».

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за минувшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1614 нарушение ПДД.

38 нарушений допущено пешеходами, 5 – несовершеннолетними, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 13 водителей.

Выявлено 7 нарушений, которые связаны с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1273 нарушений ПДД. 6 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 40 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).