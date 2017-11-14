Завтра в Мурманской области ожидается снег

Облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный, южный 2-7 м/с. Температура воздуха -1-6°, при прояснениниях до -10° в течение суток. Местами гололедица.

Прогноз погоды на 15 ноября по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -3..-5 -2..-4 небольшой снег небольшой снег Умба -1..-3 -1..-3 небольшой снег небольшой снег Полярные Зори -3..-5 -3..-5 небольшой снег небольшой снег Апатиты -3..-5 -3..-5 небольшой снег небольшой снег Кировск -4..-6 -4..-6 небольшой снег небольшой снег Ковдор -2..-4 -2..-4 небольшой снег небольшой снег Мончегорск -4..-6 -4..-6 небольшой снег снег Ловозеро -6..-8 -4..-6 небольшой снег небольшой снег Оленегорск -3..-5 -3..-5 небольшой снег снег Никель -2..-4 -2..-4 снег небольшой снег Заполярный -3..-5 3..-5 снег небольшой снег Североморск -2..-4 -2..-4 небольшой снег небольшой снег Мурманск -3..-5 -3..-5 небольшой снег небольшой снег

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 15 ноября