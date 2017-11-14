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Завтра в Мурманской области ожидается снег

12:4314 ноября 2017Просмотров: 49

Облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный, южный 2-7 м/с. Температура воздуха -1-6°, при прояснениниях до -10° в течение суток.  Местами гололедица.

Прогноз погоды на 15 ноября по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-3..-5

-2..-4

небольшой снег

небольшой снег

Умба

-1..-3

 -1..-3

небольшой снег

небольшой снег

Полярные Зори

-3..-5

-3..-5

небольшой снег

небольшой снег

Апатиты

-3..-5

-3..-5

небольшой снег

небольшой снег

Кировск

-4..-6

-4..-6

небольшой снег

небольшой снег

Ковдор

-2..-4

-2..-4

небольшой снег

небольшой снег

Мончегорск

-4..-6

-4..-6

небольшой снег

снег

Ловозеро

-6..-8

-4..-6

небольшой снег

небольшой снег

Оленегорск

-3..-5

-3..-5

небольшой снег

 снег

Никель

-2..-4

-2..-4

снег

небольшой снег

Заполярный

-3..-5

3..-5

снег

небольшой снег

Североморск

-2..-4

-2..-4

небольшой снег

небольшой снег

Мурманск

-3..-5

-3..-5

небольшой снег

небольшой снег

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 15 ноября

Температура воздуха

утром  -3..-5

днем -3..-5

вечером 4..-6

Осадки

небольшой снег

небольшой снег

небольшой снег
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