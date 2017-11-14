Завтра в Мурманской области ожидается снег

Облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный, южный 2-7 м/с. Температура воздуха -1-6°, при прояснениниях до -10° в течение суток. Местами гололедица.
Прогноз погоды на 15 ноября по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-3..-5
|
-2..-4
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Умба
|
-1..-3
|
-1..-3
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Полярные Зори
|
-3..-5
|
-3..-5
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Апатиты
|
-3..-5
|
-3..-5
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Кировск
|
-4..-6
|
-4..-6
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Ковдор
|
-2..-4
|
-2..-4
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Мончегорск
|
-4..-6
|
-4..-6
|
небольшой снег
|
снег
|
Ловозеро
|
-6..-8
|
-4..-6
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Оленегорск
|
-3..-5
|
-3..-5
|
небольшой снег
|
снег
|
Никель
|
-2..-4
|
-2..-4
|
снег
|
небольшой снег
|
Заполярный
|
-3..-5
|
3..-5
|
снег
|
небольшой снег
|
Североморск
|
-2..-4
|
-2..-4
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Мурманск
|
-3..-5
|
-3..-5
|
небольшой снег
|
небольшой снег
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 15 ноября
|
Температура воздуха
|
утром -3..-5
|
днем -3..-5
|
вечером 4..-6
|
Осадки
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
небольшой снег