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Завтра в Мурмашах пройдет молодежная акция «Живи ярко!»

14:4514 ноября 2017Просмотров: 84

15 ноября в 15.00 в Доме культуры «Мурмаши» (п. Мурмаши, ул. Энергетиков, 1) пройдет областная молодежная акция в поддержку здорового образа жизни «Живи ярко!». 

Участников встречи ждет ток-шоу «Мода на здоровье в современном мире», интерактивная игра «Знай свой край!», танцевальный флеш-моб «Круче всех!», а также встреча с активной молодежью Заполярья, которая расскажет о волонтерском движении и творческих инициативах. 

Молодёжная акция, организатором которой выступает Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, в Мурманской области проводится уже третий год.

В этом году творческая команда акции уже побывала в Оленегорске и Коле. Специалисты Дворца культуры выезжают в отдаленные города и посёлки области с целью организации содержательного досуга подростков и молодёжи, вовлечения в творческую среду и создания условий для их самовыражения.

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