Жительницу Мончегорска оштрафовали за размещение нацистской символики в интернете

В ходе интернет-мониторинга сотрудниками УФСБ России по Северному флоту области были выявлены экстремистские материалы, размещенные на персональной странице одного из пользователей популярной соцсети.

40-летняя женщина разместила на своей странице, доступной для просмотра широкому кругу лиц, фотографию с изображением нацистских символов, а также фотографию, содержащую призывы к разжиганию ненависти к лицам другой национальности и вероисповедания.

Пропаганда и публичное демонстрирование таких фотографий запрещены федеральными законами России.

Оперативники выяснили, что страница под вымышленными персональными данными принадлежит жительнице Мончегорска 1977 гола рождения, в связи с чем материалы были переданы полицию Мончегорска по месту жительства злоумышленницы для дальнейшего расследования.

При проверке участковые уполномоченные полиции установили и опросили женщину.

Жительница Мончегорска призналась в содеянном, однако пояснить, почему не удалила запрещенный контент со своей страницы, она затруднилась.

Мончегорским городским судом 40-летняя северянка признана виновной в демонстрировании нацистской атрибутики или символики, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Решением суда ей назначен штраф в размере 1500 рублей.