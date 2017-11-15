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18 ноября в Коле пройдет полуфинал «Холодных игр – 2017»

14:4515 ноября 2017Просмотров: 12

18 ноября 2017 года в Кольском районном Центре культуры (г. Кола, пр. Защитников Заполярья, д. 7) пройдет полуфинал интеллектуального чемпионата «Холодные игры», сезон 2017 года. 

Об этом сообщает официальный сайт администрации Кольского района. 

В напряженной борьбе в полуфинале встретятся семь команд из Колы, Верхнетуломского, Мурманска и Североморска. 

Полуфинал пройдет в два этапа: в 12.00 и в 14.00 часов. 

В этом сезоне команды играют не только по фильмам, входящим в «золотую коллекцию» мирового кинематографа, но и по фильмам Международного кинофестиваля «Северный Характер».

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