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Активисты общественной организации разбираются в ситуации с работой шиномонтажа возле мурманской школы

15:0315 ноября 2017Просмотров: 219

В региональное отделение Общероссийского народного фронта обратились родители учащихся школы №49 в Мурманске. По их словам, на месте бывших теплиц, расположенных на территории, прилегающей к учреждению, вот уже несколько лет работает станция шиномонтажа. По вопросу правомерности функционирования станции шиномонтажа общественники обратились в надзорные органы.

И к автосервису, и к образовательному учреждению, в котором обучаются 538 учеников с первого по четвертый класс, ведет одна дорога.

Движение здесь всегда оживленное, а из-за припаркованных по обеим сторонам автомобилей – еще и сильно затрудненное, тем более, когда навстречу легковым машинам едут эвакуаторы, оказывающие услуги клиентам шиномонтажа.

Дети вынуждены идти на уроки и обратно по обочине, и в темноте их зачастую не видно – светоотражатели есть не у всех. Особенно опасной для пешеходов эта дорога становится в период полярной ночи. В ходе рейда активисты ОНФ не только убедились в справедливости опасений родителей, но и застали неприятную картину: сотрудники станции угрожали женщине, заехавшей на территорию предприятия на несколько минут, чтобы забрать ребенка.

Также было отмечена манера общения сотрудников станции с теми, кто клиентом не является.

Мама одной из учениц, вынужденная заехать на территорию шиномонтажа, чтобы забрать дочку – проехать иначе не представлялось возможным – тут же стала объектом угроз работника. Мужчина обещал проколоть колеса ее автомобиля, если она немедленно не покинет территорию, сообщает пресс-служба ОНФ в Мурманской области.

Все переданные региональному отделению материалы общественники направили в надзорные органы для установления правомерности функционирования станции шиномонтажа на улице Мира рядом со школой.

Активисты общественной организации будут держать ситуацию на контроле.

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