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Алексей Текслер провёл в Мурманске заседание рабочей группы «Развитие энергетики»

20:1215 ноября 2017Просмотров: 70

Газификация региона, модернизация системы теплоэнергетики, изменение цен на электроэнергию. Сегодня об этом говорили в областном правительстве на заседании рабочей группы. Её провёл первый заместитель министра энергетики России Алексей Текслер.

Развитие Арктики одна из приоритетных задач государства. Шагать и осваивать Север предполагается с помощью опорных зон.

Это своего рода объединение всех сил: ведомств, министерств и организаций. В России их будет создано восемь. Одна из них в нашем регионе.

В дальнейшем, основой опорных зон станут крупные проекты, вокруг которых будут промышленные кластеры.

«Планируемый промышленный рост в опорных зонах неизбежно повлечёт за собой рост и спрос на топливо и энергию»,  - отметил первый заместитель министра энергетики России Алексей Текслер.

Глава региона Марина Ковтун поблагодарила Минэнерго России за плодотворное сотрудничество и внимание к нашему региону.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Наша совместная работа помогла решить очень важные вопросы стабильного обеспечения региона энергоресурсами на долгосрочный период. Так, принято решение о продлении сроков эксплуатации энергоблоков Кольской атомной станции и о строительстве и реконструкции крупнейших объектов электросетевого хозяйства напряжением».

Кроме этого, Мурманская область один из немногих регионов России, где нет сетевого природного газа. Исключительно важно продолжить рассмотрение вопроса газификации области в долгосрочной перспективе - отметила Марина Ковтун.

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