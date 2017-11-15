Быстринский ГОК объявляет итоги традиционного мониторинга уровня радиации

Специалисты отдела экологической безопасности Быстринского ГОКа провели первый после начала пуско-наладочных работ на предприятии замер уровня радиационного фона. Показатели соответствуют обычным уровням: в основных местах осуществления горных работ находятся в пределах нормы и составляют 13-20 мкР/ч.

Производственный экологический контроль ГРК «Быстринское» предусматривает регулярный мониторинг радиационного фона на отрабатываемых переделах горно-обогатительного комплекса. Эта процедура законодательно не является обязательной, и проводится исключительно по инициативе «Норникеля», не менее двух раз в год.

Исследования проводятся на Верхне-Ильдиканском и Быстринском карьерах. Показатели замеров соответствуют средней зоне допустимой нормы и не превышают порог 30 мкР/ч. При этом максимально-допустимая норма составляет 50-60 мкР/ч.Согласно проведенным исследованиям, уровень радиационного фона как на производственных площадках ГОКа, так и в самом поселке Газимурский Завод находится в установленном нормативе и не превышает значений 15-18 мкР/ч.

«Добровольные исследования и открытые данные объективного контроля — это в первую очередь забота компании о здоровье работников предприятия и жителей Газимурского Завода», — отмечает главный эколог Быстринского ГОКа Александр Наумов.

Помимо экологического мониторинга компания также ежегодно осуществляет рентгено-радиометрический контроль при проведении эксплуатационной разведки месторождения. По плану развития горных работ, замеры производятся при бурении скважин на глубине до 50 метров, разведочная сеть (расстояние между точками бурения) составляет около 25 метров.

Общее количество пробуренных скважин превышает 400 единиц, соответственно и показатели таких замеров являются более репрезентативными. На протяжении последних семи лет, с начала проведения вскрышных работ на карьерах Быстринского ГОКа, мониторинг показывает, что уровень радиационного фона находится в пределах нормы и не превышает допустимых показателей.

Вопросы охраны окружающей среды являются приоритетными для «Норникеля». Компания проводит политику открытости в экологической сфере, поддерживает диалог с заинтересованными сторонами по вопросам, связанным с экологическими аспектами производственной деятельности. По итогам 2016 г. «Норникель» вошел в четверку лидеров рейтинга экологической ответственности горнодобывающих компаний России, составленного Всемирным фондом дикой природы.









