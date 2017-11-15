До снега не закончили. Андрей Сысоев проверил, как идёт ремонт двора на улице Бредова в Мурманске

Сегодня глава администрации Мурманска проверил, как идут ремонты во дворах на улице Бредова. Выполняются работы по федеральной программе «Формирование современной городской среды».

Двор у нескольких домов на улице Бредова в Мурманске. Десятки рабочих активно чистят территорию. Ведь через 20 минут сюда приедет городское начальство.

Вот только свежего асфальта под снегом и не видно, надо чистить.



Сейчас качество оценить невозможно из-за погоды. Объем работ здесь проведен большой, уложен новый асфальт, бордюры общей протяженностью более полутора километров, отремонтировали проезды и тротуары. Однако это еще не все.

«Лестницы. - Лестницы 100% будут закончены. - 40 ступенек, я даже подсчитал. - Да, на сегодняшний день 70% уже сделано и к окончанию контракта мы успеваем».



А закончится контракт - 30 ноября. Пока же жители округи вынуждены рисковать и своим здоровьем и здоровьем детей лавируя по скользким заснеженным подъемам. Лестницы, это тоже еще не всё.



Однако и ограждение - это еще не все. Подрядчики должны тут установить еще и детскую площадку. Говорят, что получат они ее 25 числа. Так же 25 ноября они получат 36 опор освещения.

11 нужно будет установить заново. 25 заменить. На это тоже останется всего 5 дней.

В общем, чтобы успеть в срок потребуется какое-то супер ускорение. Сомневаются в этом и сами подрядчики.



На этот случай контрактом предусмотрены штрафы. Да и оплатят все работы только после их выполнения.



Андрей Сысоев, глава администрации Мурманска: «В качестве обеспечения этого контракта подрядчик в банк на специальный счет положил 5,8 миллионов рублей. Если контракт не будет по каким-либо пунктам выполнен, он лишится этого обеспечения. Это - первое. Второе: у муниципалитета есть возможность оштрафовать без вопросов по качеству на 5,8 миллионов рублей».



Качество зимних работ тоже еще предстоит оценить. Контракт на ремонт был подписан еще 29 августа.

Напомним, что инициаторами ремонта стали сами жители этих домов. Они заявили о желании участвовать в программе «Формирование современной городской среды». Подали заявку.

После того, как и другие северяне увидели, что работа по программе реально ведется, в администрацию Мурманска поступило 157 заявок на ремонт дворов. Все ли эти территории отремонтируют за один год пока неизвестно.