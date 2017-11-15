16+
!-3°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

До снега не закончили. Андрей Сысоев проверил, как идёт ремонт двора на улице Бредова в Мурманске

20:0815 ноября 2017Просмотров: 90

Сегодня глава администрации Мурманска проверил, как идут ремонты во дворах на улице Бредова. Выполняются работы по федеральной программе «Формирование современной городской среды».

Двор у нескольких домов на улице Бредова в Мурманске. Десятки рабочих активно чистят территорию. Ведь через 20 минут сюда приедет городское начальство.

Вот только свежего асфальта под снегом и не видно, надо чистить.

Сейчас качество оценить невозможно из-за погоды. Объем работ здесь проведен большой, уложен новый асфальт, бордюры общей протяженностью более полутора километров, отремонтировали проезды и тротуары. Однако это еще не все.

«Лестницы. - Лестницы 100% будут закончены. - 40 ступенек, я даже подсчитал. - Да, на сегодняшний день 70% уже сделано и к окончанию контракта мы успеваем».

А закончится контракт - 30 ноября. Пока же жители округи вынуждены рисковать и своим здоровьем и здоровьем детей лавируя по скользким заснеженным подъемам. Лестницы, это тоже еще не всё.

Однако и ограждение - это еще не все. Подрядчики должны тут установить еще и детскую площадку. Говорят, что получат они ее 25 числа. Так же 25 ноября они получат 36 опор освещения.

11 нужно будет установить заново. 25 заменить. На это тоже останется всего 5 дней.
В общем, чтобы успеть в срок потребуется какое-то супер ускорение. Сомневаются в этом и сами подрядчики.

На этот случай контрактом предусмотрены штрафы. Да и оплатят все работы только после их выполнения.

Андрей Сысоев, глава администрации Мурманска: «В качестве обеспечения этого контракта подрядчик в банк на специальный счет положил 5,8 миллионов рублей. Если контракт не будет по каким-либо пунктам выполнен, он лишится этого обеспечения. Это - первое. Второе: у муниципалитета есть возможность оштрафовать без вопросов по качеству на 5,8 миллионов рублей».

Качество зимних работ тоже еще предстоит оценить. Контракт на ремонт был подписан еще 29 августа.

Напомним, что инициаторами ремонта стали сами жители этих домов. Они заявили о желании участвовать в программе «Формирование современной городской среды». Подали заявку.

После того, как и другие северяне увидели, что работа по программе реально ведется, в администрацию Мурманска поступило 157 заявок на ремонт дворов. Все ли эти территории отремонтируют за один год пока неизвестно.

Реклама
Читайте также
В Печенгском районе прошла рабочая встреча представителей норвежского бизнеса со специалистами Кольской ГМКВопреки технологиям ремонт Кольского проспекта в Мурманске начнётся зимойС любовью к Северу. Чем удивит десятый фестиваль документального кино «Северный характер»?В Мурманске начались занятия для молодых журналистов «Кинолёд-3»
Губернатор Марина Ковтун о VI Мурманской международной деловой неделе: «Мы добились целей, которые ставили перед собой»Телепрограмма на 15 ноября (среда)Двадцать мурманчан отправились сегодня служить в «Спутник»Марина Ковтун: «Подходы к формированию госпрограммы и опорных зон развития в Арктике необходимо в корне пересмотреть»В Мурманске на перекрестке проспекта Кольского и улиц Щербакова и Шевченко восстановят дорожное покрытиеМарина Ковтун предложила снизить разовый платеж за пользование недрами на территориях севернее 60 параллели
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс