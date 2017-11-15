Двадцать мурманчан отправились сегодня служить в «Спутник»

На Северном флоте прошли торжественные мероприятия в рамках Всероссийского дня призывника. Организаторами торжеств выступили подведомственные Северному флоту военные комиссариаты Мурманской, Архангельской областей и Республики Коми.

Сотрудники военного комиссариата города-героя Мурманск организовали торжественную отправку 20 мурманчан по именным путёвкам на военную службу по призыву в отдельную бригаду морской пехоты Северного флота.

Во время церемонии выступили представители командования Северного флота, городской администрации, ветераны Вооружённых Сил России, духовенства, а также родители призывников.

Поздравить новобранцев пришли члены Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармии». Аналогичные торжественные проводы ребят в другие соединения, объединения и воинские части Северного флота состоялись по инициативе военкомата Мурманской области по городу Мончегорск.

Военный комиссариат Архангельской области в рамках празднования Всероссийского дня призывника провёл День открытых дверей для будущих военнослужащих по призыву.

Ребятам рассказали о военно-учетных специальностях, которые можно освоить в учебных центрах подготовки младших специалистов ВМФ.

Сотрудники отделений призыва других городских военкоматов области провели тематические встречи, сообщает пресс-служба СФ.

Перед будущими призывниками выступили участники боевых действий. Они рассказали о своих впечатлениях о службе, показали фото и видеоматериалы.

Подобные встречи также состоялись в городских военкоматах Республики Коми.