Эксперты ПМЭФ впервые обсудят развитие Арктики на Мурманской международной деловой неделе

В обсуждении планируют принять участие первый заместитель министра энергетики России Алексей Текслер, замглавы Минэкономразвития России Савва Шипов, директор по межрегиональным коммуникациям Российского экспортного центра Дмитрий Макеев, руководитель направления «Развитие регионов» Агентства стратегических инициатив Игорь Кустарин, а также представители «Атомфлота» и «Норильского никеля».

Выездная сессия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Регионы России: новые точки роста - Арктическим курсом» впервые пройдет сегодня на Мурманской международной деловой неделе.

Среди новшеств «Недели» - проведение фондом «Росконгресс» выездной сессии Петербургского международного экономического форума.

Пленарное заседание будет проходить не в формате доклада, как было раньше, а в формате дискуссии. Главной темой станет обсуждение вопросов, связанных с арктической повесткой России. Это мероприятие пройдет под эгидой Министерства иностранных дел России.

Участниками дискуссии также станут генеральный консул Королевства Норвегии в Мурманске Эрик Сведал и генеральный консул Республики Корея в Санкт-Петербурге Ли Джин Хен, сообщает ТАСС.