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Глава региона рассказала о будущем Арктики на выездной сессии Петербургского международного экономического форума

20:1115 ноября 2017Просмотров: 61

Сегодня ближе к вечеру состоялось главное событие VI Мурманской международной деловой недели - выездная сессия Петербургского международного экономического форума «Регионы России: новые точки роста. Арктически курсом». Свое видение принципов и подходов к формированию опорных зон развития в Арктике, в их числе и Кольской опорной зоны, представила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Участниками пленарного заседания стали 600 человек. Это представители федеральных органов власти, делегаты арктических регионов России, эксперты от научного сообщества и сферы образования, представители банковского сектора, крупного российского бизнеса, иностранных компаний и дипломатических кругов.

Основная тема дискуссии - привлечение внимания к развитию арктических территорий. Прежде всего, формирование законодательных инициатив, которые сформируют государственную политику в Арктике.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Мы прекрасно осознаём своё место в Арктике, мы знаем свои конкурентные преимущества. Мы не ждём, мы готовим кадры и меняем систему и меняем систе6му образования с детского сада. Мы знаем, какие потребуются компетенции и навыки в будущем. Мы работаем в тесном сотрудничестве с нашими традиционными партнёрами».

Перестать смотреть под ноги, поднять голову и заглянуть будущее. Марина Ковтун в своём выступлении подчеркнула: регион готов работать с федеральным правительством и заняться привлечением инвесторов для реализации намеченных в госпрограмме планов. В противном случае мы так и будем топтаться на месте, а освоение Арктики останется лишь красивым лозунгом - отметила глава региона.

Одна из самых важных тем пленарного заседания - инвестиции в развитие Арктики. Партнером государства здесь выступает бизнес.

Андрей Грачёв, директор департамента федеральных и региональных программ ПАО ГМК «Норильский никель»: «Норильский никель» достаточно серьёзную роль играет в развитии Северного морского пути. Здесь, я считаю, мы вносим существенный вклад в развитие и выполнение государственных задач и улучшению транспортной доступности арктической зоны России».

Стоит отметить вклад «Норникеля» в развитие логистического комплекса Северного морского пути. Весной этого года компания открыла в Мурманске новый перегрузочный терминал, который способен производить обработку одновременно от двух до трех судов. В этот проект «Норникель» вложил более четырех с половиной миллиардов рублей.

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