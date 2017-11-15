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Губернатор Марина Ковтун о VI Мурманской международной деловой неделе: «Мы добились целей, которые ставили перед собой»

19:0815 ноября 2017Просмотров: 31

Завершилось центральное событие VI Мурманской международной деловой недели – пленарное заседание «Регионы России: новые точки роста. Арктически курсом». Итоги этой и других дискуссий подвела губернатор Марина Ковтун.

«Мы добились целей, которые ставили перед собой, организовывая Мурманскую международную деловую неделю уже в шестой раз. Мы провели очень плодотворные и практические заседания и совещания. Рассматривали важные для Мурманской области и других субъектов Арктической зоны России вопросы, в том числе неудобные, и искали их решение. Мы обнаружили схожесть проблем со многими регионами, мы пришли к выводу, что диалог и поиск решения проблем нужно продолжать. У наших коллег из федеральных ведомств есть к этому готовность, и мы в этом сегодня убедились», – резюмировала глава региона.

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