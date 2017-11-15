Лед на водоемах Мурманской области опасен для жизни

На водных объектах Мурманской области ледового покрова, пригодного для выхода на него, не наблюдается.

В Мурманской области продолжаются профилактические рейды и патрулирования на водных объектах региона. Не исключение четвертое по величине озеро Кольского Заполярья – Ловозеро.

Здесь контрольно-надзорные мероприятия проводятся государственными инспекторами инспекторского участка села Ловозеро ФКУ Центр ГИМС МЧС России по Мурманской области совместно с представителями полиции, ББТУ ФАР, ВОСВОД и внештатными инспекторами ГИМС.

Также осуществляется контроль за установкой знаков безопасности (предупреждающих и запрещающих аншлагов), ледовой обстановкой на озерах района, сообщает пресс-служба регионального МЧС России.

В настоящее время на озере Ловозеро сохраняется ледостав, толщина льда в среднем до четырех см, на озере Поповское - до пяти сантиметров. Другими словами лед непрочный, выход на него крайне опасен.