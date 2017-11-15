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Марина Ковтун: «Подходы к формированию госпрограммы и опорных зон развития в Арктике необходимо в корне пересмотреть»

17:3015 ноября 2017Просмотров: 88

Для достижения комплексного социально-экономического развития арктических субъектов Российской Федерации и Арктической зоны России необходимо в корне пересмотреть подходы к формированию госпрограммы и опорных зон развития в Арктике, заявила губернатор Марина Ковтун в ходе пленарного заседания VI Мурманской международной деловой недели.

«Давайте перестанем смотреть под ноги и поднимем голову, чтобы увидеть будущее. Мы предлагаем включить в госпрограмму проекты, которые позволяют достигнуть целей, сформулированных в Стратегии развития Арктической зоны России, пусть даже на эти проекты в ближайшие три года в бюджете нет необходимых средств. Мы готовы совместно с федеральным правительством заняться привлечением инвесторов для реализации намеченных в госпрограмме планов. В противном случае мы так и будем топтаться на месте, а освоение Арктики останется лишь красивым лозунгом», – сказала Марина Ковтун.

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