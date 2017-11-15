Марина Ковтун: «Важно продолжить рассмотрение вопроса газификации Мурманской области»

Мурманская область – один из немногих регионов России, где нет сетевого природного газа. Исключительно важно продолжить рассмотрение вопроса газификации области в долгосрочной перспективе, заявила губернатор Марина Ковтун на заседании рабочей группы «Развитие энергетики» Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.



«Газификация могла бы дать мультипликативный эффект для страны в целом. Это новый рынок сбыта для российского газа; выгодные инвестиции в создание здесь мощностей по сжижению газа; использование Мурманского порта как круглогодичной перевалочной базы для экспорта газа за рубеж; наконец, возможность использования сжиженного газа в качестве судового бункерного топлива», – объяснила глава региона.