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Марина Ковтун выразила соболезнования жителям Хабаровского края в связи с гибелью людей в авиакатастрофе

13:1015 ноября 2017Просмотров: 29

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун выразила соболезнования руководству и жителям Хабаровского края в связи с гибелью людей в авиакатастрофе, произошедшей в Аяно-Майском районе края.

15 ноября в посёлке Нелькан Аяно-Майского района Хабаровского края при заходе на посадку потерпел крушение пассажирский самолёт Л-410. Из семи находившихся на борту людей шестеро погибли. Выжившая 4-летняя девочка находится в больнице в тяжёлом состоянии.

«Не сомневаюсь, что следствие обязательно установит истинные причины аварии. Однако это не сможет вернуть к жизни погибших, утешить их семьи и друзей. Единственное, что мы способны для них сделать – разделить с ними боль утраты» – говорится в телеграмме, направленной главой Мурманской области на имя губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта.

Марина Ковтун также попросила главу Хабаровского края передать от лица жителей Заполярья слова поддержки родным и близким погибших.

Напомним, воздушное судно с пятью пассажирами на борту рухнуло сегодня в двух километрах от аэродрома поселка Нелькан в Аяно-Майском районе. Самолет прибыл туда из Хабаровска.

Выжить удалось лишь трехлетней девочке. Сейчас она в тяжелом состоянии находится в местной больнице. По распоряжению губернатора, ее санрейсом доставят в Хабаровск, сообщает "Российская газета". 

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