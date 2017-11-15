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Матрос и боцман пытались вынести с судна около 120 килограммов рыбы

11:3915 ноября 2017Просмотров: 319

В порту  Мурманск раскрыта кража рыбной продукции. Сотрудниками отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы Мурманского линейного отдела МВД России на транспорте в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий выявлены матрос и боцман, подозреваемые в хищении рыбной продукции с рыболовецкого судна.

Так, по подозрению в совершении хищения рыбопродукции: палтуса и трески, общим весом более 80 килограмм, стоимостью свыше 21 тыс. рублей, задержан 33-летний местный житель, работающий на судне в должности боцмана.

Вместе с тем в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, задержан 48-летний местный житель, работающий на том же судне в должности матроса. Данный гражданин подозревается в краже более 40 килограммов филе палтуса и трески, пикши специального раздела, общей стоимостью свыше 23 тыс. рублей.

В настоящее время отделением дознания Мурманского линейного отдела в отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 статьи 158 УК РФ: «Кража», в соответствии с которой предусмотрено наказания в виде лишения свободы на срок до двух лет, пресс-служба Мурманского ЛО МВД России на транспорте.


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