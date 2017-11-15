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Минфин не будет запрещать гражданам торговлю криптовалютой

14:0015 ноября 2017Просмотров: 74

Министерство финансов РФ не планирует законодательно запрещать населению торговлю криптовалютой, но и прямую легализацию проводить не будет.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замминистра финансов РФ Алексей Моисеевв эфире телеканала "Россия 24".

"Прямого запрета... не планируется, просто не предполагается прямой легализации этой деятельности", - сказал он.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее сообщил, что Минфин и ЦБ РФ до конца года подготовят базовый законопроект о регулировании обращения криптовалют. 
Глава Банка России Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла, что позиция регулятора по отношению к криптовалютам неизменна: ЦБ не поддерживает их легализацию как законного платежного средства, но видит перспективы технологии блокчейн, лежащей в основе криптовалют.



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