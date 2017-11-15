16+
!-3°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Мончегорские Госавтоинспекторы разыскивают очевидцев наезда на пешехода

10:0915 ноября 2017Просмотров: 93

Наезд произошел 12 ноября в районе дома № 27 по проспекту Металлургов около 17.20. По информации отдела ГИБДД ОМВД России по городу Мончегорску, водитель автомобиля Тойота Королла совершил наезд на мужчину, личность которого неизвестна.

В результате ДТП  мужчина получил телесные повреждения. Водитель с места ДТП скрылся.

Граждан, обладающих какой-либо информацией по данному факту, просьба обратиться в отдел ГИБДД, по адресу:

Привокзальное шоссе, д.17,  кабинет №8 или по телефонам: 02, 3-25-36, 3-35-34 или 7-18-58.
 


Читайте также
Хочешь жить – засветись. Юные инспекторы напомнили пешеходам, для чего нужны светоотражателиМатрос и боцман пытались вынести с судна около 120 килограммов рыбыПолицейскими в Кольском районе возбуждено уголовное дело по факту вымогательстваШкольница попала под колеса иномарки на улице Марата
Саамов в Мурманске оскорбило название пряникаФестиваль «Северный Характер – 2017». Обзор конкурсных работНа Владимирской улице в Мурманске сгорели два гаражаМарина Ковтун встретилась с корейцами в ПетербургеНа заправках Мурманской области подорожали бензин и дизельное топливоПо следам Александра Пушкина. Татарские пирожки и хостелы
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс