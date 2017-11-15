Мончегорские Госавтоинспекторы разыскивают очевидцев наезда на пешехода

Наезд произошел 12 ноября в районе дома № 27 по проспекту Металлургов около 17.20. По информации отдела ГИБДД ОМВД России по городу Мончегорску, водитель автомобиля Тойота Королла совершил наезд на мужчину, личность которого неизвестна.

В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения. Водитель с места ДТП скрылся.

Граждан, обладающих какой-либо информацией по данному факту, просьба обратиться в отдел ГИБДД, по адресу:

Привокзальное шоссе, д.17, кабинет №8 или по телефонам: 02, 3-25-36, 3-35-34 или 7-18-58.







