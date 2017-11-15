Мурманчанин лишился денег, покупая оптом стеклоочиститель у мошенников

За помощью в отдел мурманской полиции обратился 52-летний местный житель. Мужчина рассказал правоохранителям о мошенничестве.

Мужчина пояснил, что 8 ноября в сети интернете на одном из сайтов бесплатных объявлений он обнаружил информацию о розничной и оптовой продаже омывающей жидкости для автомобилей.

Договорившись о сделке с автором объявления по телефону, он оформил заказ крупной партии данного товара и согласился произвести предоплату заказа, подтверждающую его намерения.

«Продавец» предложил перечислить деньги ему на карту, указав ее расчетный счет. Северянин перевел 24 тысяч рублей, воспользовавшись онлайн-приложением.

Поставка товара была запланирована на 10 ноября, однако он не поступил в назначенный день.

Заявитель связался с «продавцом», который в ходе разговора пояснил, что грузовая машина с товаром находится в пути и необходимо внести оставшуюся стоимость товара. Заявитель снова перевел деньги. На этот раз 97 500 рублей.

После совершения банковской операции связь с автором объявления прервалась. Оплаченный полностью товар заявитель так и не получил.

Таким образом, мошенник обманул мурманчанина на 121 500 рублей.

Мужчина понял, что стал жертвой преступления, и обратился в полицию. О подобных фактах мошенничества ему было известно из средств массовой информации.

Как выяснили полицейские, мошенничество было совершено неизвестным с использованием мобильного номера, зарегистрированного в Санкт Петербурге, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.