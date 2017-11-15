На заправках Мурманской области подорожали бензин и дизельное топливо

Мурманское УФАС России проводит мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен.
У независимого продавца «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом:
|
АИ-92
|
39,39 руб.
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увеличение на 14 коп.
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АИ-95
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42,35 руб.
|
увеличение на 16 коп.
|
Дт/зим
|
43,45 руб.
|
увеличение на 06 коп.
У независимого продавца «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» выросла цена на дизельное топливо:
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АИ-92
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в среднем 38,88 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
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в среднем 41,86 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
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в среднем 43,15 руб.
|
увеличение на 07 коп.