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На заправках Мурманской области подорожали бензин и дизельное топливо

10:4115 ноября 2017Просмотров: 182

Мурманское УФАС России проводит мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен.

У независимого продавца «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом:

АИ-92  

39,39 руб.

увеличение на 14 коп.

АИ-95  

42,35 руб.

увеличение на 16 коп.

Дт/зим               

43,45 руб.

увеличение на 06 коп.

У независимого продавца «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» выросла цена на дизельное топливо:

АИ-92  

в среднем 38,88 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95  

в среднем 41,86 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим               

в среднем 43,15 руб.

увеличение на 07 коп.

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