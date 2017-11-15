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Предприимчивые жители Мурмашей вымогали деньги у разбогатевшего односельчанина

12:0715 ноября 2017Просмотров: 328

В ОВД за помощью обратился 18-летний житель Мурмашей. По словам молодого человека у него вымогали деньги и ценные вещи.

Полицейскими установлено, что преступные действия в отношении потерпевшего совершались по месту жительства в квартире на улице Мисякова.

Он впустил в свое жилье двух граждан, которые представились «защитниками» девушки из числа общих знакомых. Злоумышленники объяснили потерпевшему, что он нелицеприятно высказывался в ее адрес, поэтому теперь должен заплатить за моральный ущерб 150 тысяч рублей.

Один из подозреваемых ударил юношу кулаком и металлической палкой. Под угрозой применения дальнейшего насилия злоумышленники заставили его отдать 47,5 тысяч рублей и отобрали два мобильных телефона общей стоимостью 50 тысяч рублей.

Заявитель рассказал также сотрудникам уголовного розыска, что его заставили составить расписку на оставшуюся сумму долга.

Опасаясь за свое здоровье, он на следующий день сам связался с подозреваемыми и предложил в качестве расчета передать им ноутбук и мотоцикл.

Полицейскими были установлены двое безработных местных жителей 1983 и 1997 года рождения.

Оба ранее были многократно судимы за корыстно-насильственные преступления. Как позже выяснилось, один из злоумышленников подозревается также в краже у потерпевшего дорогостоящих наручных часов.

Задержанные пояснили, как возник преступный умысел. В небольшом поселке многие знали, что у парня появилась крупная сумма, которую он с легкостью тратит. Деньги в сумме около полумиллиона рублей ему якобы достались от бабушки.

Сотрудникам полиции удалось изъять часть похищенного, оно будет возвращено законному владельцу, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Подозреваемым грозит до 7 лет заключения.

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