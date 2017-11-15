16+
:-3°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Предприимчивые жители Мурмашей вымогали деньги у разбогатевшего сельчанина

12:0715 ноября 2017Просмотров: 175

В ОВД за помощью обратился 18-летний житель Мурмашей. По словам молодого человека у него вымогали деньги и ценные вещи.

Полицейскими установлено, что преступные действия в отношении потерпевшего совершались по месту жительства в квартире на улице Мисякова.

Он впустил в свое жилье двух граждан, которые представились «защитниками» девушки из числа общих знакомых. Злоумышленники объяснили потерпевшему, что он нелицеприятно высказывался в ее адрес, поэтому теперь должен заплатить за моральный ущерб 150 тысяч рублей.

Один из подозреваемых ударил юношу кулаком и металлической палкой. Под угрозой применения дальнейшего насилия злоумышленники заставили его отдать 47,5 тысяч рублей и отобрали два мобильных телефона общей стоимостью 50 тысяч рублей.

Заявитель рассказал также сотрудникам уголовного розыска, что его заставили составить расписку на оставшуюся сумму долга.

Опасаясь за свое здоровье, он на следующий день сам связался с подозреваемыми и предложил в качестве расчета передать им ноутбук и мотоцикл.

Полицейскими были установлены двое безработных местных жителей 1983 и 1997 года рождения.

Оба ранее были многократно судимы за корыстно-насильственные преступления. Как позже выяснилось, один из злоумышленников подозревается также в краже у потерпевшего дорогостоящих наручных часов.

Задержанные пояснили, как возник преступный умысел. В небольшом поселке многие знали, что у парня появилась крупная сумма, которую он с легкостью тратит. Деньги в сумме около полумиллиона рублей ему якобы достались от бабушки.

Сотрудникам полиции удалось изъять часть похищенного, оно будет возвращено законному владельцу, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Подозреваемым грозит до 7 лет заключения.

Читайте также
Марина Ковтун выразила соболезнования жителям Хабаровского края в связи с гибелью людей в авиакатастрофеВзломщик в розыске устроил пьяную разборку в кандалакшском магазинеПочётный полярник Михаил Малахов призвал студентов мурманских вузов верить в мечтуПрогноз погоды по Мурманской области на 16 ноября
Эксперты ПМЭФ впервые обсудят развитие Арктики на Мурманской международной деловой неделеХочешь жить – засветись. Юные инспекторы напомнили пешеходам, для чего нужны светоотражателиМатрос и боцман пытались вынести с судна около 120 килограммов рыбыПолицейскими в Кольском районе возбуждено уголовное дело по факту вымогательстваСаамов в Мурманске оскорбило название пряникаФестиваль «Северный Характер – 2017». Обзор конкурсных работ
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс