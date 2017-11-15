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Пресс-служба Кольской АЭС признана лучшей по итогам регионального этапа Третьего Всероссийского конкурса «МедиаТЭК-2017»

09:3215 ноября 2017Просмотров: 63

Управление информации и общественных связей Кольской АЭС стало победителем сразу в 2-х номинациях регионального этапа Третьего Всероссийского конкурса «МедиаТЭК-2017»: «Лучшая пресс-служба компании ТЭК» и «Социальная и экологическая инициатива».

Награждение победителей состоялось 13 ноября 2017 г. на открытии VI Мурманской международной деловой недели и XII специализированной выставки-конференции «Северный топливно-энергетический комплекс».

Также в ходе награждения заместитель губернатора Мурманской обл. Евгений Никора вручил директору Кольской АЭС Василию Омельчуку благодарственное письмо за содействие в проведении Всероссийского фестиваля энергосбережения «ВместеЯрче» в Мурманской области.

В номинации «Лучшая пресс-служба» жюри оценило эффективность работы пресс-службы Кольской АЭС по освещению деятельности предприятия в целом, наличию обратной связи со СМИ и различными группами общественности, активное присутствие в социальных сетях.

В номинации «Социальная и экологическая инициатива» был представлен проект «Наше будущее», посвященный 10-летию информационного центра Кольской АЭС. Современный  инфоцентр с богатой экспозицией стал новой достопримечательностью города Полярные Зори,  местом получения знаний, просвещения и образования, настоящим культурно-досуговым, центром.

«МедиаТЭК» - конкурс СМИ, пресс-служб компаний топливно-энергетического комплекса и региональных администраций. Организатор регионального этапа конкурса - Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области. Конкурс призван выявить лучшие практики по информированию общественности о преобразованиях, инновационном развитии ТЭК, популяризации и формированию положительного образа работника ТЭК. В конкурсе участвовали средства массовой информации, журналисты, пресс-службы (отделы по связям с общественностью) компаний топливно-энергетического комплекса и региональных администраций. На Конкурс принимаются проекты и журналистские работы, вышедшие в СМИ или реализованные в 2016-2017 гг.

Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.


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