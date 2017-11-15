Прогноз погоды по Мурманской области на 16 ноября

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, ночью туман, изморозь. Ветер северо-западный, западный 4-9м/с, днем на севере 9-14м/с, поземок. Температура воздуха ночью -4-9°, при прояснении до -14° , днем -2-7°, при прояснении до -10°. Гололедица.
Прогноз погоды на 16 ноября по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-5..-7
|
-3..-5
|
небольшой снег
|
без осадков
|
Умба
|
-4..-6
|
-3..-5
|
небольшой снег
|
без осадков
|
Полярные Зори
|
-6..-8
|
-4..-6
|
небольшой снег
|
без осадков
|
Апатиты
|
-6..-8
|
-4..-6
|
небольшой снег
|
без осадков
|
Кировск
|
-7..-9
|
-4..-6
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Ковдор
|
-6..-8
|
-4..-6
|
небольшой снег
|
без осадков
|
Мончегорск
|
-4..-6
|
-3..-5
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Ловозеро
|
-8..-10
|
-5..-7
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Оленегорск
|
-5..-7
|
-3..-5
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Никель
|
-4..-6
|
-2..-4
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Заполярный
|
-4..-6
|
2..-4
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Североморск
|
-4..-6
|
-2..-4
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Мурманск
|
-4..-6
|
-2..-4
|
небольшой снег
|
небольшой снег
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 16 ноября
|
Температура воздуха
|
утром -4..-6
|
днем -2..-4
|
вечером -3..-5
|
Осадки
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
небольшой снег