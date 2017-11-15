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Прогноз погоды по Мурманской области на 16 ноября

12:2115 ноября 2017Просмотров: 98

Облачная с прояснениями погода.  Местами небольшой  снег, ночью туман, изморозь. Ветер северо-западный, западный 4-9м/с, днем на севере 9-14м/с, поземок. Температура воздуха ночью  -4-9°, при прояснении  до -14° , днем -2-7°, при прояснении до -10°.  Гололедица.

Прогноз погоды на 16 ноября по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-5..-7

-3..-5

небольшой снег

без осадков

Умба

-4..-6

 -3..-5

небольшой снег

без осадков

Полярные Зори

-6..-8

-4..-6

небольшой снег

без осадков

Апатиты

-6..-8

-4..-6

небольшой снег

без осадков

Кировск

-7..-9

-4..-6

небольшой снег

небольшой снег

Ковдор

-6..-8

-4..-6

небольшой снег

без осадков

Мончегорск

-4..-6

-3..-5

небольшой снег

 небольшой снег

Ловозеро

-8..-10

-5..-7

небольшой снег

небольшой снег

Оленегорск

-5..-7

-3..-5

небольшой снег

 небольшой  снег

Никель

-4..-6

-2..-4

небольшой снег

небольшой снег

Заполярный

-4..-6

2..-4

небольшой снег

небольшой снег

Североморск

-4..-6

-2..-4

небольшой снег

небольшой снег

Мурманск

-4..-6

-2..-4

небольшой снег

небольшой снег

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 16 ноября

Температура воздуха

утром  -4..-6

днем -2..-4

вечером -3..-5

Осадки

небольшой снег

небольшой снег

небольшой снег
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