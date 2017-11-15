Прогноз погоды по Мурманской области на 16 ноября

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, ночью туман, изморозь. Ветер северо-западный, западный 4-9м/с, днем на севере 9-14м/с, поземок. Температура воздуха ночью -4-9°, при прояснении до -14° , днем -2-7°, при прояснении до -10°. Гололедица.

Прогноз погоды на 16 ноября по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -5..-7 -3..-5 небольшой снег без осадков Умба -4..-6 -3..-5 небольшой снег без осадков Полярные Зори -6..-8 -4..-6 небольшой снег без осадков Апатиты -6..-8 -4..-6 небольшой снег без осадков Кировск -7..-9 -4..-6 небольшой снег небольшой снег Ковдор -6..-8 -4..-6 небольшой снег без осадков Мончегорск -4..-6 -3..-5 небольшой снег небольшой снег Ловозеро -8..-10 -5..-7 небольшой снег небольшой снег Оленегорск -5..-7 -3..-5 небольшой снег небольшой снег Никель -4..-6 -2..-4 небольшой снег небольшой снег Заполярный -4..-6 2..-4 небольшой снег небольшой снег Североморск -4..-6 -2..-4 небольшой снег небольшой снег Мурманск -4..-6 -2..-4 небольшой снег небольшой снег

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 16 ноября