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С любовью к Северу. Чем удивит десятый фестиваль документального кино «Северный характер»?

20:0715 ноября 2017Просмотров: 74

Всего 8 дней остается до начала десятого международного фестиваля «Северных характер». За всю историю участники присылали работы на абсолютно разные темы, но тема коренных народов севера все 10 лет была в центре внимания «Северного характера». В этом году на фестивале представлены несколько подобных работ.

Одна из них - это «Жизнь, любовь и знания кочевого народа ненцев. История о Сата Нэ - Сильной женщине». Это не просто документальный фильм, а научно-исследовательский проект, который представит его автор Зоя Вылка-Равна из Норвегии. 

Зоя Вылка-Равна магистр философии, научный сотрудник норвежского Научно-исследовательского института по охране духовного наследия. В своей презентации она расскажет об использовании этнографических фильмов и фотографии в прикладной науке.

Показ состоится 24 ноября в 16:15 в фестивальном зале дворца имени Кирова.

Юрий Ерофеев, исполнительный директор фестиваля «Северный характер»: «Мы-то пришлые, а они живут здесь постоянно. Очень важно сохранить их культуру, национальную самобытность, чтобы мы лучше знали север, понимали и берегли его».

Еще один документальный фильм, который увидят зрители «Северного характера» - это работа молодого режиссера Михаила Барынина «24 снега». Фильм рассказывает о якутском коневоде Сергее Лукине, который большую часть жизни живет в тайге, присматривая за табуном, который насчитывает более 150-ти лошадей.

Михаил Барынин, режиссер фильма «24 снега»: «Такие люди, как Сергей - уникальные, их можно сосчитать на пальцах одной руки в Якутии. Потому что это люди, которые работают по призванию, по совести, не за деньги».

Документальный фильм «24 снега» был отмечен на множестве международных кинофестивалей, а теперь увидеть его сможет и мурманский зритель.

Единственный показ состоится 22 ноября в кинотеатре «Одиссея». Начало сеанса в 18.00.

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