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Саамов в Мурманске оскорбило название пряника

11:1315 ноября 2017Просмотров: 72

Саамы объявили в социальных сетях акцию «Осторожно, фуфло» по борьбе с фейковой культурой.

Кампанию запустила жительница Мурманска Светлана Каценельсон.

«Предлагаю начать защищать саамскую культуру и традиции от подделок, насмешек и фейков! Давайте выкладывать под этим хэштегом всю развесистую клюкву, что распространяют про наш многострадальный народ! #осторожнофуфло», – написала она на своей странице в Facebook.

Пост Каценельсон сопроводила фотографией фирменного «Пряника медового большого «Саамка», который продавался в одном из кафе Мурманска.

Активисты подчеркнули, что самоназвание народа – саами, независимо от пола. Они заявили, что название продукта носит оскорбительный характер.

Представители саамской общественности возмутились и внешним видом пряничной девочки.

«Образ изображен собирательный, но точно не саами. Если девочка в малице, да глазки раскосые, челочка черная, в советское время всех аборигенов к одному типу привязали», – заявила председатель саамского парламента Кольского полуострова Валентина Совкина.

Представители кафе «Юность», продававшего пряник, принесли свои извинения, сообщает Nazaccent.Ru

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