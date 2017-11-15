Себе побибикай! Что становится причиной конфликта на мурманских перекрёстках?

Спор разгорелся в группе Мурманск ДТП ЧП в контакте. Яблоком раздора стал перекрёсток улиц Папанина и Карла Маркса. Автор поста ехал по Папанина со стороны Семёновского озера и был очень возмущён.

Он хотел повернуть направо под дополнительную секцию, его не пропустил водитель, пожелавший ехать прямо. Дискуссия разгорелась нешуточная. Одни утверждали, что водитель, стоящий в правом ряду, обязан был повернуть под стрелку, другие – что правил первый не нарушил, а второму остаётся подлечить нервишки и не сигналить понапрасну.

Светофоры с дополнительными секциями появились ещё в советские годы. Тогда же нововведения коснулись и Мурманска – стрелку, разрешающую поворачивать направо при основном красном установили на перекрёстке трёх проспектов – Кирова, Ленина и Кольского. Широкое распространение такие светофоры получили уже в двухтысячных годах.

Вопросы по правилам проезда таких перекрёстков у водителей возникают до сих пор. Вернёмся к конкретной ситуации и разберём её подробнее. Перед светофором висит знак направления движения по полосам, согласно которому водители, двигаясь по левому ряду, могут продолжить движение только прямо, по правому могут проехать прямо и направо.

Для тех, кого смутила форма стрелок, поясним, что перекрёсток неровный и главная дорога уходит немного направо. Второстепенная поворачивает направо на 90 градусов, относительно главной.

Евгений Барабаш, представитель ГИБДД: «Если на данном участке дороги установлена дополнительная секция светофора и установлены знаки направления движения по полосам, то, если гражданину, находящемуся в крайней правой полосе, необходимо продолжить движение в прямом направлении, но загорелся разрешающий сигнал дополнительной секции, то гражданину не обязательно начинать движение в направлении, которое ему не требуется. Он дожидается разрешающего сигнала светофора и, в соответствии с правилами дорожного движения, продолжает движение в прямом направлении».

Повернуть направо под стрелку водитель был бы обязан только в одном случае: если знак направления движения по полосам позволял двигаться из правой полосы исключительно направо. На данном участке дороги такого знака нет, поэтому если вам очень нужно повернуть направо, а водитель, стоящий перед вами, этого делать не собирается, остаётся только смириться и ждать, когда зелёный загорится всем.

Дополнительная секция отдельно от основного сигнала на этом светофоре горит 17 секунд. Затем снова для автомобилей загорается красный, и ещё через 37 секунд – зелёный для всех, кто едет с этого направления. И, если повернувший направо хочет попасть на улицу Буркова, то раньше, чем прогорит зелёный с Папанина, он всё равно этого не сделает, так как все это время на следующем светофоре красный.

Ну, а если водителю нужно спуститься в нижнюю часть города, то, в большинстве случаев, он может это сделать раньше – повернуть на Софьи Перовскую или Ленина. Так что яро негодовать, когда впереди стоящая машина не даёт повернуть вам под стрелку, смысла нет. По-человечески водитель может вам уступить, по правилам – не обязан.

Аналогичная ситуация есть ещё на нескольких городских перекрёстках. Суть везде одна: если знак направления по полосам не обязывает автолюбителя двигаться в одном конкретном направлении, значит, под отдельную секцию ему ехать не обязательно.

Но если на Папанина-Буркова сильный затор из-за стоящего под стрелкой автомобиля вряд ли образуется, то, к примеру, на пересечении Кирова, Ленина и Кольского или Ленина и улицы Полярные зори не стоит повторять такой трюк – очередь из желающих повернуть выстроится огромная и водитель не только карму себе попортит, но и соберёт за собой мини-пробку.