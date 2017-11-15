Специалисты ветслужбы продезинфицировали 19000 квадратных метров производственных площадок предприятия «Тулома»

В первой декаде ноября специалистами Мурманской областная станция по борьбе с болезнями животных были проведены плановые противоэпизоотические мероприятия в Ковдорском районе.
Работы велись в структурном подразделении совхоза «Тулома» и личных подсобных хозяйствах граждан в поселка Лейпи, в частности было отобрано 973 пробы крови крупного рогатого скота для исследования на бруцеллез и лейкоз.
Проведено исследование на туберкулез 73 голов скота, содержащегося в личных хозяйствах граждан Ковдорского района.
Также произведён отбор 53 проб крови свиней для исследования на бруцеллез.
Отобрано 50 проб крови от поголовья промышленной птицы и 15 проб от синантропной птицы в рамках исполнения регионального плана мониторинга гриппа птиц, сообщает пресс-служба регионального комитета по ветеринарии.
Кроме вышеперечисленных работ проведена дезинфекция и дератизация 19000 квадратных метров производственных площадок предприятия «Тулома».