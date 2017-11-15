Специалисты ветслужбы продезинфицировали 19000 квадратных метров производственных площадок предприятия «Тулома»

В первой декаде ноября специалистами Мурманской областная станция по борьбе с болезнями животных были проведены плановые противоэпизоотические мероприятия в Ковдорском районе.

Работы велись в структурном подразделении совхоза «Тулома» и личных подсобных хозяйствах граждан в поселка Лейпи, в частности было отобрано 973 пробы крови крупного рогатого скота для исследования на бруцеллез и лейкоз.

Проведено исследование на туберкулез 73 голов скота, содержащегося в личных хозяйствах граждан Ковдорского района.

Также произведён отбор 53 проб крови свиней для исследования на бруцеллез.

Отобрано 50 проб крови от поголовья промышленной птицы и 15 проб от синантропной птицы в рамках исполнения регионального плана мониторинга гриппа птиц, сообщает пресс-служба регионального комитета по ветеринарии.

Кроме вышеперечисленных работ проведена дезинфекция и дератизация 19000 квадратных метров производственных площадок предприятия «Тулома».