16+
;-3°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Госдуму внесен законопроект о возвращении курилок в аэропорты

16:1515 ноября 2017Просмотров: 119

Сейчас людям, которые решили выбрать авиацию для путешествий запрещено курить перед вылетом. Курильщики спасаются тем, что курят в туалетах или других укромных местах аэропорта.

В Госдуме решили исправить ситуацию. На рассмотрение внесли законопроект, которым предлагается разрешить создание в аэропортах (запрещенных в настоящее время «антитабачным законом») специальных помещений для курения.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Комитет ГД по экологии и охране окружающей среды.

«Данный законопроект призван обеспечить чистый воздух в общественных местах, которые не предназначены для курения. Указанная инициатива не ослабит антитабачные меры, а наоборот, станет логичным дополнением механизма, призванного защитить здоровье людей от вдыхания вторичного табачного дыма», - пояснил депутат Госдумы Сергей Боярский.

Читайте также
Двадцать мурманчан отправились сегодня служить в «Спутник»Марина Ковтун: «Подходы к формированию госпрограммы и опорных зон развития в Арктике необходимо в корне пересмотреть»В Мурманске на перекрестке проспекта Кольского и улиц Щербакова и Шевченко восстановят дорожное покрытиеМарина Ковтун предложила снизить разовый платеж за пользование недрами на территориях севернее 60 параллели
Житель Полярного заплатит штраф за пощёчины своей супругеМарина Ковтун: разработку документации по созданию опорных зон в Арктике нужно ускоритьСегодня проходит главное событие Мурманской международной деловой неделиПредприятия Мурманской области с начала года нарастили экспорт почти на третьАктивисты общественной организации разбираются в ситуации с работой шиномонтажа возле мурманской школыПодключить электричество на даче станет проще
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс