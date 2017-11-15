В Госдуму внесен законопроект о возвращении курилок в аэропорты

Сейчас людям, которые решили выбрать авиацию для путешествий запрещено курить перед вылетом. Курильщики спасаются тем, что курят в туалетах или других укромных местах аэропорта.

В Госдуме решили исправить ситуацию. На рассмотрение внесли законопроект, которым предлагается разрешить создание в аэропортах (запрещенных в настоящее время «антитабачным законом») специальных помещений для курения.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Комитет ГД по экологии и охране окружающей среды.

«Данный законопроект призван обеспечить чистый воздух в общественных местах, которые не предназначены для курения. Указанная инициатива не ослабит антитабачные меры, а наоборот, станет логичным дополнением механизма, призванного защитить здоровье людей от вдыхания вторичного табачного дыма», - пояснил депутат Госдумы Сергей Боярский.