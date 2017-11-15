В Мурманске начались занятия для молодых журналистов «Кинолёд-3»

Кто расскажет о «Северном Характере» в соцсетях? На ледоколе «Ленин» в инфоцентре по атомной энергетике начались занятия в мастерской для молодых журналистов «КиноЛёд-3».

Это трехдневный курс-интенсив для школьников, которые хотят стать журналистами. Отработать полученные знания на практике ребята смогут во время кинофестиваля. Они будут писать о событиях фестиваля «Северный Характер» в соцсетях.

Почему «Кинолёд-3»? Потому что на предыдущих фестивалях «Северный Характер» идея мастер-классов, встреч с известными журналистами и режиссёрами документального, игрового кино России и зарубежья получила горячий отклик у начинающих мурманских журналистов и режиссёров. И этой уже третья смена юных журналистов. Многим из них ещё нет и 16. Но они полны желания, энергии и энтузиазма.



Юрий Ерофеев, исполнительный директор кинофестиваля «Северный характер»: «Я вам должен признаться, что и у меня, и у моих коллег была твердая уверенность в том, что состоится и «Кинолед-2», и «Кинолёд-3». С чем я вас и поздравляю, дорогие друзья. Вы все участники замечательного проекта «Кинолёд-3».



В первый день «Кинольда» ребята встретились с журналистом ГТРК «Мурман» Еленой Белкиной. Она представила документальный фильм «Заметки на белых полях», который рассказывает о путешествии на Северный полюс.



Елена Белкина, корреспондент ГТРК «Мурман»: «Этот поход, конечно, был очень интересным, потому что он собрал на борту атомохода «50 лет победы» ведущих конструкторов, депутатов, руководителей крупных предприятий, детей-победителей конкурсов, музыкантов. Сама атмосфера была очень интересная».



С этим фильмом Елена Белкина участвует в кинофестивале «Северный Характер». Вместе с ней в конкурсе принимают участие около 50 режиссеров из разных стран мира. Студенты проекта «Кинолёд» хотят увидеть как можно больше работ во время фестиваля.



Игорь Синичкин, участник проекта «Кинолёд-3»: «Посмотреть фильмы, немного написать о режиссерах, которые поставили какие-то картины и просто посмотреть будет интересно».



После курсов у ребят начнутся практические занятия. Все, что будет происходить на кинофестивале, молодые журналисты будут фотографировать, описывать и постить в социальные сети.



Алина Нуждина, участница проекта «Кинолёд-3»: «Это сейчас один из основных новостных ресурсов, потому что, как говорят, профессия журналиста в будущем перейдет полностью в Интернет. Уже сейчас информации в Интернете очень много и её легко найти. Но, тем не менее, нельзя забывать о телевидении, радио и обо всем остальном».



Обо всем происходящем на кинофестивале и грядущих событиях можно узнать в соцсетях: в официальном Инстаграме фестиваля «Северный Характер» и группе ВКонтакте.

Но лучше всего прийти и все увидеть своими глазами!