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В Мурмашах очередной любитель пьяной езды попался полицейским

14:4915 ноября 2017Просмотров: 137

Сотрудники дорожной полиции остановили на улице Молодежной в Мурмашах автомобиль «ВАЗ», за рулем которого находился гражданин 1986 года рождения. 

У мужчины имелись очевидные внешние признаки алкогольного опьянения.

Наличие алкоголя в его крови в количестве 0,980 мг/л подтвердила процедура освидетельствования.

При проверке документов и установления личности водителя выяснилось, что житель Туломы ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж, а также является подвергнутым административному наказанию.

Мужчина был лишен права управления транспортом на 19 месяцев. Срок его наказания не истек.

Поскольку задержанное лицо ранее уже привлекалось к ответственности, но продолжает нарушать ПДД, автомобиль «ВАЗ» был изъят, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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