В Печенгском районе прошла рабочая встреча представителей норвежского бизнеса со специалистами Кольской ГМК

В Печенгском районе, в дни Мурманской международной деловой недели, представители норвежского бизнеса встретились со специалистами экологической, технологической службы Кольской ГМК и руководством плавильного цеха. Разговор состоялся в здании визит-центра заповедника «Пасвик» в Никеле.

То, что встреча производственников и бизнесменов состоялась в визит-центре заповедника - не случайность.

Во-первых, генеральный директор норвежской компании «Нордик Сил» Пер Стоккан презентовал технические решения, помогающие, в том числе, улучшать экологию в районах горно-рудных и металлургических предприятий, а во-вторых, визит-центр Пасвика создавался Минприроды России, «Норникелем» и «Кольской ГМК» как международная диалоговая площадка.

В этот раз для поиска наилучших доступных технологий.



Евгений Курбатов, заместитель начальника управления научно-технического развития и экологической безопасности КГМК: «Без наилучших доступных технологий и развития экологических программ развитие бизнеса невозможно. Поэтому, такие встречи важны. Наша компания показывает открытость в этих вопросах, обсуждаем, решаем технические вопросы, которые в будущем дают пользу и эффективность».



Символично, что в этом году российско-норвежскому природоохранному сотрудничеству исполнилось 25 лет. О том, какая совместная работа за четверть века выполнена экологами двух стран, гости узнали на выставке.

Она была создана в Норвегии и под патронатом генкосула Норвегии в Мурманске Эрика Сведала размещена в визит-центре Пасвика. Особо отмечено, что сотрудничество продолжалось, несмотря ни на какие политические настроения.



Пер Стоккан, директор норвежской компании «Нордик Сил»: «Любые усилия, направленные на улучшение экологии, независимо от обстоятельств политических взаимоотношений между странами, приветствуются. И я не вижу никаких препятствий для того, чтобы искать и находить, в том числе, и технические решения, которые улучшат экологию. Здесь нет границ».



После презентации норвежских технологий, специалисты двух стран обсудили возможность их использования на российском оборудовании, в частности на рудно-термической печи №5 плавильного цеха.



Вартан Мазманян, начальник плавильного цеха КГМК: «Вы знаете, вот эти технические вопросы, которые мы обсуждаем сегодня с норвежскими коллегами, они технические, но направлены на улучшение экологии. Действительно техническое решение не плохое. Мы специалисты понимаем. Мы уже сами работаем в этом направлении. Мы уже на 15 отметке, на наших печах некоторые фазовые кольца, откуда выходит газ, мы уже сами уплотнили, у нас тоже неплохое решение уже сами нашли и делаем. Что касается пятой печи, мы неоднократно показывали всем специалистам, там действительно нет газа. То решение, которое нами придумано и внедрено, оно дало огромный эффект».



Капитальная реконструкция РТП №5, модернизация участка сернокислотного отделения, и реализация других специальных технологических мероприятий позволят предприятию в этом году выпустить сверх плана 10 тысяч тонн серной кислоты.

А это значит, что сернистый ангидрид будет дополнительно утилизирован, и не попадет в атмосферу. Директор норвежской компании Пер Стоккан был в плавцехе КГМК в Никеле 4 года назад и за это время многое здесь, по его словам, изменилось в лучшую сторону.



Пер Стоккан, директор норвежской компании «Нордик Сил»: «Я, безусловно, обратил внимание, что у Кольской ГМК и у всего концерна «Норникель» есть желание найти решение вопросов как технического, так и экологического характера».



В завершение встречи российские и норвежские специалисты договорились и дальше развивать усилия по поиску, адаптации и возможному внедрению наилучших доступных технологий, которые работают не только на получение прибыли, но и решают экологические задачи.