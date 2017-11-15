Вопреки технологиям ремонт Кольского проспекта в Мурманске начнётся зимой

Асфальт будут укладывать в снег. Об этом сегодня заявил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев. Дело в том, что Кольский проспект летом и осенью так и не удалось привести в порядок. Городские власти винят в этом строителей Нахимовского училища.

Забор из сетки, бетонные блоки, кочки и ямы. Так выглядит сегодня главная автомобильная магистраль Мурманска. Теперь, когда асфальта на дороге нет, а её проезжая часть стала уже, на перекрёстке Кольского проспекта и улицы Шевченко всё чаще возникают пробки.

Летом поперек проспекта строители прокладывали трубы к корпусу Нахимовского училища. Дорогу полностью перекопали. Предполагалось, что осенью рабочие вернут всё, как было. Но трубы засыпали песком, а строительство на этом завершилось.

Андрей Сысоев, глава администрации Мурманска: «Оставить в том состоянии, в котором сейчас - просто нельзя. В связи с чем, возникла такая ситуация. К сожалению, те подрядные организации, которые выполняли строительство Нахимовского училища, свои обязательство по восстановлению дорожного покрытия просто не выполнили».

Обязать подрядчика починить дорогу городские власти намерены весной, когда начнутся ремонты. Но как ремонтировать дорогу сейчас - не ясно. Возможно, рабочим придётся класть асфальт, невзирая на погоду , а может быть перекрёсток покроют бетонными плитами.

Но дорожные специалисты уверены в том, что покрытие обязательно должно быть, а ремонт нужно сделать как можно скорее.