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Взломщик в розыске устроил пьяную разборку в кандалакшском магазине

12:5515 ноября 2017Просмотров: 48

14 ноября сотрудники Росгвардии задержали гражданина 1975 года рождения, разыскиваемого полицией Костромской области по подозрению в незаконном проникновении в жилище.

Находящийся на маршруте патрулирования наряд Росгвардии по Кандалакшскому району получил указание от дежурного центра оперативного управления проследовать в магазин, расположенный на улице Мурманской, где сработал сигнал тревоги.

К прибывшим сотрудникам Росгвардии обратилась работница магазина и пояснила, что двое нетрезвых граждан ведут себя неадекватно и выражаются грубой нецензурной бранью.

В процессе установления личностей дебоширов выяснилось, что один из мужчин находится в федеральном розыске, и в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности жилища», сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Разыскиваемого гражданина сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали и доставили в отдел полиции для проведения дальнейших процессуальных действий.

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