Житель Полярного заплатит штраф за пощёчины своей супруге

Житель Полярного Тучкин М.А. находясь в своей квартире, в ходе ссоры, нанес своей супруге два удара ладонью по лицу, от которых потерпевшая испытала сильную физическую боль.

Тучкин вину в инкриминируемом правонарушении признал полностью.

Пояснил, что нанес удары супруге в ходе семейной ссоры. В содеянном раскаивается, принес супруге свои извинения, которые той приняты.

Суд, оценив имеющиеся доказательства, признал Тучкина М.А. назначил ему штрафа в сумме 5000 рублей, сообщает пресс-служба полярного суда.

Постановление суда не обжаловалось, в настоящее время вступило в законную силу.