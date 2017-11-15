Жительница Кировска сломала руку, поскользнувшись возле мусорных баков у своего дома

В конце апреля 2017 года жительница Кировска упала возле мусорных баков у своего дома, поскользнувшись на наледи, в результате чего сломала руку. Лечение и восстановление поврежденной руки продолжается по настоящее время.

Допросив свидетелей, исследовав материалы дела, прокурор пришел к выводу, что ненадлежащее содержание придомовой территории со стороны товарищества собственников недвижимости явилось причиной получения истцом вреда здоровью.

С учетом заключения прокурора суд принял решение о частичном удовлетворении заявленных требований о взыскании с товарищества убытков на лекарственные препараты, денежную компенсацию морального вреда, а также судебные расходы, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.