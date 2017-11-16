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22 ноября в мурманском художественном музее откроется выставка, посвященная американскому дизайнеру Каролине Эррере

16:5116 ноября 2017Просмотров: 96

С 22 ноября в здании мурманского художественного музея (ул. Коминтерна, д. 13) будет работать выставка из цикла «Короли грёз», посвящённая американскому дизайнеру, модельеру и предпринимателю венесуэльского происхождения Каролине Эррере.

В одноимённой компании Carolina Herrera, основанной в 80 годы, изначально было не более 10 человек. Сейчас это огромный бренд, весьма значимый в мировой фэшн-индустрии. Его философия — неповторимый стиль, женственность и элегантность.

В экспозиции будут представлены парфюмерные флаконы марки Carolina Herrera разных лет из частных коллекций.

Выставка будет работать до 17 декабря, сообщает группа художественного музея ВКонтакте

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