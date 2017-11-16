26 ноября в Мурманске напишут географический диктант

26 ноября в 12:00 на площадке на атомном ледоколе «Ленин», вместе со всей Россией, жители Заполярья будут писать географический диктант.

Желающие проверить свои знания по географии могут записаться по телефону: 8 (815 2) 60 00 78 или зарегистрироваться на TimePad (до 12 часов 24 ноября 2017 года).

Порядок работы:

11:15 – всех зарегистрированных участников сотрудник Информационного центра по атомной энергии забирает с площади «Морской вокзал»;

11:30 – начало организационной работы: выдача бланков, инструктаж;

12:15 до 13:00 – выполнение 30 заданий (географические понятия и термины, закономерности, расположение объектов на карте и др).

Пользоваться любыми подсказками нельзя.

После 25 декабря – результаты будут опубликованы на сайте.