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Анатолий Векшин: «Общероссийский Народный Фронт стал одним из столпов гражданского общества в России»

13:3016 ноября 2017Просмотров: 20

Заместитель губернатора Мурманской области Анатолий Векшин принял участие в годовой конференции регионального отделения Общероссийского Народного Фронта. 

Открывая работу тематической площадки «Социальная справедливость», Анатолий Векшин высоко оценил работу мурманских активистов Общероссийского народного фронта. Замгубернатора подчеркнул, что за годы работы ОНФ в Мурманской области стал реальным инструментом общественного контроля, способным к взаимодействию с правительством региона. 

«За годы своего существования Общероссийский Народный Фронт стал одним из столпов гражданского общества в России. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун неоднократно отмечала нашу совместную работу и то, как активисты ОНФ энергично, искренне, часто жестко защищают интересы людей, – рассказал Анатолий Векшин. – Говорят, что нельзя опираться на то, что легко гнется. И это правда. Могу сказать, что ОНФ надежная опора Президента и Российского государства». 

На конференции подведены итоги общественного мониторинга исполнения указов и поручений Президента РФ, подготовки общественных предложений ОНФ по эффективному исполнению указов и поручений Президента, а также по повышению качества жизни граждан.

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