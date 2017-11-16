Андрей Сысоев проверил обустройство пешеходной дорожки вдоль Семеновского озера

Сегодня глава мурманской администрации Андрей Сысоев проверил ход работ по обустройству пешеходной связи вдоль Семеновского озера.



Планируется, что пешеходная связь соединит набережную с открытым в этом году мемориальным объектом – памятником стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны.

Первый этап строительства подходит к концу. Основной и самый технически сложный объем работ выполнен полностью: завершены подготовительные и земляные работы, обустроены велодорожки, установлены опоры освещения.

Совсем скоро первая часть зоны отдыха будет доступна для мурманчан.

Здесь обустроят смотровые площадки, зоны активного отдыха с игровым оборудованием и тренажерами, велопарковку, а также установят скамейки, урны, видеокамеры. Для пешеходов и велосипедистов появятся дорожные знаки и разметка, сообщает пресс-служба администрации Мурманска.

Изюминкой зоны отдыха станут световые конструкции, изображающие природные явления: северное сияние, столбы света, эффект гало, перламутровые и серебряные облака.