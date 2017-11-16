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Андрей Сысоев проверил обустройство пешеходной дорожки вдоль Семеновского озера

15:4016 ноября 2017Просмотров: 112

Сегодня глава мурманской администрации Андрей Сысоев проверил ход работ по обустройству пешеходной связи вдоль Семеновского озера.

Планируется, что пешеходная связь соединит набережную с открытым в этом году мемориальным объектом – памятником стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны.

Первый этап строительства подходит к концу. Основной и самый технически сложный объем работ выполнен полностью: завершены подготовительные и земляные работы, обустроены велодорожки, установлены опоры освещения.

Совсем скоро первая часть зоны отдыха будет доступна для мурманчан.

Здесь обустроят смотровые площадки, зоны активного отдыха с игровым оборудованием и тренажерами, велопарковку, а также установят скамейки, урны, видеокамеры. Для пешеходов и велосипедистов появятся дорожные знаки и разметка, сообщает пресс-служба администрации Мурманска.

Изюминкой зоны отдыха станут световые конструкции, изображающие природные явления: северное сияние, столбы света, эффект гало, перламутровые и серебряные облака.

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