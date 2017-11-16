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Дмитрий Медведев одобрил решение РЖД возобновить продажу билетов в плацкарты

14:0016 ноября 2017Просмотров: 60

Премьер-министр России Дмитрий Медведев остался удовлетворен решением РЖД возобновить продажу билетов в плацкартные вагоны 17 ноября.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее премьер поднял этот вопрос во вступительном слове на заседании кабмина, потребовав от РЖД восстановить продажу билетов в общие и плацкартные вагоны в середине текущего месяца.

«Не так давно обсуждался вопрос о продаже билетов на плацкартные и общие вагоны с датой отправления 1 января 2018 года. Нужно все возобновить, прямо с середины этого месяца. Такое поручение даю и железной дороге (РЖД), и, естественно, Министерству транспорта, и Антимонопольной службе (ФАС)», - сказал Дмитрий Медведев.

Фото: Правительство РФ 



 

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