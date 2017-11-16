Глава Мурманска Дмитрий Филиппов проверил благоустройство дворов в Ленинском округе

Сегодня глава Мурманска Дмитрий Филиппов совместно с председателем Мурманской областной Думы Сергеем Дубовым и представителями Министерства строительства Мурманской области проконтролировал ход работ по благоустройству дворовых территорий.

Проверка коснулась дворов, расположенных в Ленинском округе Мурманска.

Дмитрий Филиппов и Сергей Дубовой лично прошлись по дворам на улицах Бредова и Миронова встретились с подрядчиками, выполняющими ремонтные работы, а также поговорили с жителями микрорайона.

«Срок окончания работ на этом объекте – 30 ноября. Как мы сегодня увидели, подрядчик произвел асфальтирование тротуаров и проезжей части, уже установлен бортовой камень. Все эти работы были выполнены до установления снежного покрова, что соответствует требованиям контракта и техническим нормативам», – пояснил Дмитрий Филиппов.

Согласно контракту, подрядчикам осталось доделать лестницы (40 ступеней), установить 11 новых опор освещения, заменить 25 уличных светильников на старых опорах, установить 880 квадратных метров ограждения и смонтировать четыре детские площадки, сообщает пресс-служба Совета депутатов Мурманска.