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Госдума одобрила введение системы tax free в России

13:1516 ноября 2017Просмотров: 49

Госдума в окончательном чтении одобрила введение системы tax free в России. Это позволит иностранцам вернуть 18% налога на добавленную стоимость на товары, купленные в РФ.

Депутаты и кабмин считают, что это привлечет в нашу страну туристов, увеличит розничную торговлю. Кроме того, это важное нововведение перед Чемпионатом мира по футболу в 2018 году - воспользоваться tax free смогут болельщики.

Об этом сообщает «Российская газета».

Теперь возвращать налоги смогут и гости России - а именно граждане тех стран, которые не входят в Евразийский экономический союз (с ним у РФ действует соглашение о беспошлинной торговле).

Сумма покупки должна быть не меньше 10 тысяч рублей. При этом получить налоговый возврат нельзя будет с подакцизных товаров (например, к ним относится алкоголь).

Окончательный перечень еще предстоит определить кабмину.

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