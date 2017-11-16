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Гражданин Латвии пытался незаконно провезти 20 блоков сигарет через норвежскую границу

13:1616 ноября 2017Просмотров: 80

На таможенный пост в Борисоглебске прибыл водитель «Фольксваген Гольф», зарегистрированного в Латвии. Для совершения таможенных операций 53-летний водитель проследовал по красному коридору и подал пассажирскую таможенную декларацию на транспортное средство, подлежащее декларированию в письменной форме.

При этом о наличии товаров, подлежащих предъявлению к таможенному контролю, мужчина не заявлял, пассажирскую таможенную декларацию на товары не заполнял.

В ходе контроля у владельца автомобиля под одеждой было обнаружено 38 пачек (в виде 3 целых блоков и дополнительных восьми пачек) сигарет.

При продолжении таможенного досмотра в автомобиле под обшивкой правой задней двери было обнаружено и извлечено путем снятия обшивки ещё 160 пачек (16 блоков) сигарет.

Всего таможенным инспектором обнаружено 198 пачек (3960 штук сигарет), которые гражданин пытался вывезти с сокрытием от таможенного контроля.

Сигареты и автомобиль изъяты и помещены на таможенный склад временного хранения, назначена товароведческая экспертиза.

В отношении гражданина Латвии возбуждено дело об административном правонарушении - сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров при перемещении их через таможенную границу.

Правонарушителю грозит административный штраф в размере от 1/2 до трехкратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой и конфискацию транспортных средств, явившихся орудиями совершения административного правонарушения, сообщает пресс-служба северо-западного таможенного управления.

Окончательное решение примет суд.

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