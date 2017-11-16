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Итоги выездной сессии Петербургского форума

20:1216 ноября 2017Просмотров: 60

Вчера вечером завершилось главное событие Международной мурманской деловой недели - выездная сессия Петербургского международного экономического форума. На брифинге с журналистами итоги насыщенного дня подвели глава региона Марина Ковтун и первый заместитель министра энергетики России Алексей Текслер

Газификация региона, добыча полезных ископаемых, тарифы на тепло и электроэнергию, проект арктического закона. На пленарном заседании с представителями федеральных ведомств, бизнеса и власти удалось обсудить множество вопросов, порой, самых неудобных, но очень важных для Мурманской области и всех субъектов арктической зоны.

Это вопросы, связанные с теплообеспечением и электроэнергией.

Алексей Текслер, первый заместитель министра энергетики России: «Посмотрели и договорились о дополнительной работе по привлечению инвесторов, по привлечению других заинтересованных федеральных ведомств. В частности, Минстроя для решения этих вопросов. Я надеюсь, что мы сможем дать дополнительный импульс по решению этих вопросов».

Второй вопрос касался установления особых льготных условий ценообразования на электроэнергию для регионов арктической зоны.

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